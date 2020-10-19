Жители Анапы, Сочи и Тихорецка с коронавирусом скончались в больницах Кубани
Оперштаб Краснодарского края рассказал 19 октября о новых летальных случаях пациентов с COVID-19. Теперь их 353
Как писали Юга.ру, в России за последние сутки скончались 179 пациентов с коронавирусом. В ковид-госпиталях Краснодарского края зарегистрировали пять новых смертей. Оперштаб Кубани 19 октября рассказал подробнее об этих случаях.
В Крымскую ЦРБ поступил 61-летний житель Анапы в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Также у мужчины были гипертония, сахарный диабет и имешическая болезнь сердца.
В Краснодар в краевую больницу № 1 доставили 66-летнюю жительницу Сочи с острыми симптомами, ее подключили к ИВЛ. Женщине поставили коронавирус в крайне тяжелой форме и двустороннюю пневмонию. Пациентка страдала сахарным диабетом.
Еще один житель Сочи, 61-летний мужчина, скончался в городской инфекционной больнице № 2. Тест на коронавирус был положительный, больной несколько дней находился на ИВЛ. У пациента была гипертония.
В Тихорецкой центральной районной больнице умерла 57-летняя местная жительница. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелую форму COVID-19 и гипертонию.
Еще один летальный случай произошел в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. 68-летнего мужчину доставили из Анапы и подключили к ИВЛ. Анализ на вирус показал положительный результат. У пациента была ишемическая болезнь сердца, он дважды переносил инфаркт миокарда.
Всего в России за прошлые сутки скончалось 179 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 24 тыс. 366 россиян, написал RT.
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