Жители Анапы, Сочи и Тихорецка с коронавирусом скончались в больницах Кубани

Оперштаб Краснодарского края рассказал 19 октября о новых летальных случаях пациентов с COVID-19. Теперь их 353

Как писали Юга.ру, в России за последние сутки скончались 179 пациентов с коронавирусом. В ковид-госпиталях Краснодарского края зарегистрировали пять новых смертей. Оперштаб Кубани 19 октября рассказал подробнее об этих случаях.

В Крымскую ЦРБ поступил 61-летний житель Анапы в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Также у мужчины были гипертония, сахарный диабет и имешическая болезнь сердца.