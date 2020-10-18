На Кубани коронавирус выявили у 106 человек за сутки

Число зараженных COVID-19 в Краснодарском крае к 18 октября достигло 15 тыс. 807 человек

Федеральный оперштаб 18 октября сообщил, что в стране за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 15 тыс. 99 жителей 84 регионов . Только у 26,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT. Из больниц накануне выписали 5 тыс. 377 выздоровевших, а 185 пациентов скончались .

Читайте также: Роспортребнадзор назвал новые сроки выхода на плато по коронавирусу

Топ-3 регионов по наибольшему числу инфицированных — Москва (+4 тыс. 610), Санкт-Петербург (+674) и Московская область (+460). На юге и Северном Кавказе суммарный прирост зараженных увеличился на 1 тыс. 195 человек: Ростовская область — 288;

Ставропольский край — 175;

Крым — 167;

Краснодарский край — 106 ;

; Дагестан — 88;

Кабардино-Балкария — 84;

Карачаево-Черкесия — 83;

Адыгея — 55;

Ингушетия — 51;

Севастополь — 47;

Северная Осетия — 45;

Чечня — 6. С начала пандемии в России коронавирус выявили у 1 млн 399 тыс. 334 жителей всех 85 регионов. Зарегистрировано 24 тыс. 187 смертей , выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 пациентов.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что новые случаи коронавируса ровно разделились по половому признаку — 53 женщины и 53 мужчины. Самому младшему пациенту 8 лет, самому старшему — 84 года. Зараженные распределились по муниципалитетам следующим образом: Краснодар — 42 (включая 11 детей);

Сочи — 12;

Крымский район — 7;

Геленджик, Белореченский, Павловский и Северский районы — по 4;

Новороссийск, Туапсинский, Абинский, Крыловский, Ленинградский районы — по 3;

Ейский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы — по 2;

Анапа, Апшеронский, Кущевский, Курганинский, Темрюкский, Тимашевский, Славянский, Щербиновский районы — по 1.