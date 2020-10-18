На Кубани коронавирус выявили у 106 человек за сутки

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число зараженных COVID-19 в Краснодарском крае к 18 октября достигло 15 тыс. 807 человек

Федеральный оперштаб 18 октября сообщил, что в стране за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 15 тыс. 99 жителей 84 регионов. Только у 26,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT. Из больниц накануне выписали 5 тыс. 377 выздоровевших, а 185 пациентов скончались.

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Топ-3 регионов по наибольшему числу инфицированных — Москва (+4 тыс. 610), Санкт-Петербург (+674) и Московская область (+460). На юге и Северном Кавказе суммарный прирост зараженных увеличился на 1 тыс. 195 человек:

  • Ростовская область — 288;
  • Ставропольский край — 175;
  • Крым — 167;
  • Краснодарский край — 106;
  • Дагестан — 88;
  • Кабардино-Балкария — 84;
  • Карачаево-Черкесия — 83;
  • Адыгея — 55;
  • Ингушетия — 51;
  • Севастополь — 47;
  • Северная Осетия — 45;
  • Чечня — 6.

С начала пандемии в России коронавирус выявили у 1 млн 399 тыс. 334 жителей всех 85 регионов. Зарегистрировано 24 тыс. 187 смертей, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 пациентов.

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В оперштабе Краснодарского края заявили, что новые случаи коронавируса ровно разделились по половому признаку — 53 женщины и 53 мужчины. Самому младшему пациенту 8 лет, самому старшему — 84 года.

Зараженные распределились по муниципалитетам следующим образом:

  • Краснодар — 42 (включая 11 детей);
  • Сочи — 12;
  • Крымский район — 7;
  • Геленджик, Белореченский, Павловский и Северский районы — по 4;
  • Новороссийск, Туапсинский, Абинский, Крыловский, Ленинградский районы — по 3;
  • Ейский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы — по 2;
  • Анапа, Апшеронский, Кущевский, Курганинский, Темрюкский, Тимашевский, Славянский, Щербиновский районы — по 1. 

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За все время на Кубани коронавирус диагностировали у 15 тыс. 807 человек, из них 1 тыс. 372 ребенка. Выздоровели 11 тыс. 117 заболевших (+19 за сутки), умерли 348 пациентов (+5). К аппаратам ИВЛ подключены 27 тяжелых больных, к ЭКМО — 3 пациента.

В медучреждения региона обратились 60 тыс. 612 человек с подозрением на коронавирус. В стационарах лечатся 4 тыс. 912 больных с неподтвержденным диагнозом. Под наблюдением в поликлиниках — 7 тыс. 115 человек, в том числе 2 тыс. 785 детей.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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