На Кубани коронавирус выявили у 106 человек за сутки
Число зараженных COVID-19 в Краснодарском крае к 18 октября достигло 15 тыс. 807 человек
Федеральный оперштаб 18 октября сообщил, что в стране за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 15 тыс. 99 жителей 84 регионов. Только у 26,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT. Из больниц накануне выписали 5 тыс. 377 выздоровевших, а 185 пациентов скончались.
Топ-3 регионов по наибольшему числу инфицированных — Москва (+4 тыс. 610), Санкт-Петербург (+674) и Московская область (+460). На юге и Северном Кавказе суммарный прирост зараженных увеличился на 1 тыс. 195 человек:
- Ростовская область — 288;
- Ставропольский край — 175;
- Крым — 167;
- Краснодарский край — 106;
- Дагестан — 88;
- Кабардино-Балкария — 84;
- Карачаево-Черкесия — 83;
- Адыгея — 55;
- Ингушетия — 51;
- Севастополь — 47;
- Северная Осетия — 45;
- Чечня — 6.
С начала пандемии в России коронавирус выявили у 1 млн 399 тыс. 334 жителей всех 85 регионов. Зарегистрировано 24 тыс. 187 смертей, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 пациентов.
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В оперштабе Краснодарского края заявили, что новые случаи коронавируса ровно разделились по половому признаку — 53 женщины и 53 мужчины. Самому младшему пациенту 8 лет, самому старшему — 84 года.
Зараженные распределились по муниципалитетам следующим образом:
- Краснодар — 42 (включая 11 детей);
- Сочи — 12;
- Крымский район — 7;
- Геленджик, Белореченский, Павловский и Северский районы — по 4;
- Новороссийск, Туапсинский, Абинский, Крыловский, Ленинградский районы — по 3;
- Ейский, Тихорецкий, Усть-Лабинский районы — по 2;
- Анапа, Апшеронский, Кущевский, Курганинский, Темрюкский, Тимашевский, Славянский, Щербиновский районы — по 1.
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За все время на Кубани коронавирус диагностировали у 15 тыс. 807 человек, из них 1 тыс. 372 ребенка. Выздоровели 11 тыс. 117 заболевших (+19 за сутки), умерли 348 пациентов (+5). К аппаратам ИВЛ подключены 27 тяжелых больных, к ЭКМО — 3 пациента.
В медучреждения региона обратились 60 тыс. 612 человек с подозрением на коронавирус. В стационарах лечатся 4 тыс. 912 больных с неподтвержденным диагнозом. Под наблюдением в поликлиниках — 7 тыс. 115 человек, в том числе 2 тыс. 785 детей.
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