Роспортребнадзор назвал новые сроки выхода на плато по коронавирусу

Замдиректора центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора 12 октября сообщила, что Россия выйдет на плато в течение 10-20 дней

Напомним, в России третий день подряд фиксируют рекордное число зараженных коронавирусом. Так, 10 октября в стране зарегистировали 12 тыс. 846 новых случаев COVID-19, 11 октября — 13 тыс. 634 случая, а 12 октября — 13 тыс. 592. Таких показателей в России не фиксировали во время предыдущего пика пандемии в мае, а максимум был зарегистирован 11 мая, когда за сутки выявили 11 тыс. 656 человек с коронавирусом.

29 сентября эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик пандемии COVID-19 через 2-3 недели. Такой же прогноз дала 30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, она сообщила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.