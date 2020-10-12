Роспортребнадзор назвал новые сроки выхода на плато по коронавирусу
Замдиректора центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора 12 октября сообщила, что Россия выйдет на плато в течение 10-20 дней
Напомним, в России третий день подряд фиксируют рекордное число зараженных коронавирусом. Так, 10 октября в стране зарегистировали 12 тыс. 846 новых случаев COVID-19, 11 октября — 13 тыс. 634 случая, а 12 октября — 13 тыс. 592.
Таких показателей в России не фиксировали во время предыдущего пика пандемии в мае, а максимум был зарегистирован 11 мая, когда за сутки выявили 11 тыс. 656 человек с коронавирусом.
29 сентября эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик пандемии COVID-19 через 2-3 недели. Такой же прогноз дала 30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, она сообщила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.
Однако 12 октября Пшеничная назвала РИА «Новости» уже другие сроки выхода на плато.
«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — заявила Пшеничная.
Она также добавила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, а часть населения перешла на удаленный режим работы, написал RT.
Как напомнил телеканал «360», накануне доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что через неделю в России число новых случаев COVID-19 может начать снижаться.
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