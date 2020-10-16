«Без реальной необходимости никто бы на такие меры не пошел». Первышов прокомментировал ужесточение масочного режима

Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал продление режима повышенной готовности на Кубани и призвал горожан носить маски

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 15 октября подписал постановление о продлении режима повышенной готовности. В пресс-службе администрации региона заявили, что в этот раз губернатор решил ужесточить масочный режим, и жители Кубани теперь должны носить маски и на улице. Отметим, что в самом документе нет слова «улица», однако в словосочетании «объект с массовым пребыванием людей» слово « объект » чиновники заменили на « место ». Что подразумевается под «местом» — неясно. Портал Юга.ру 16 октября отправил запрос в региональное управление Роспотребнадзора и губернатору края Вениамину Кондратьву, чтобы узнать, что следует считать местами массового скопления людей и что грозит нарушителям масочного режима.

После того, как на Кубани продлили режим повышенной готовности, мэр Краснодара Евгений Первышов опубликовал в своем телеграме пост, в котором прокомментировал ситуацию.

Первышов напомнил, что с 16 октября в Краснодаре ужесточается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте — с 10:00 до 15:00 посадка и высадка в троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» происходит только через вторые двери, а нахождение в салоне возможно только при наличии маски.

«Это делается для того, чтобы кондуктор мог проконтролировать наличие маски у каждого пассажира. Без масок в салон пропускать не будут. Тем, у кого нет, выдадут при входе», — уточнил глава краевой столицы.

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Он также написал, что масочный режим, в том числе в общественном транспорте, — это обязательное для всех требование Роспотребнадзора. По словам чиновника, в городском общественном транспорте трижды в сутки проводятся рейды по соблюдению масочного режима, однако многие краснодарцы продолжают ездить без масок. «Поверьте, без реальной необходимости никто бы на такие меры не пошел», — обратился к краснодарцам Первышов и призвал горожан проявлять сознательность, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.