Более 170 км дорог хотят построить и реконструировать на Кубани до 2025 года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами рассказал, что речь идет о масштабных и капитальных работах. Специалисты уже начали строить четырехполосный обход Тимашевска. Планируется, что дорога решит проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи ж/д переезда. Работы планируют завершить к 2023 году.

О необходимости строительства обхода Тимашевска начали говорить еще в 2015 году. Стоимость проекта неоднократно менялась: сначала на трассу хотели выделить 2,7 млрд рублей, а в 2017-м дорогу оценили примерно в 8 млрд рублей. В 2018 году на обход планировали потратить 7,64 млрд рублей, строительство хотели завершить к 2021 году. В начале 2020 года власти заявили, что 14 км дороги обойдется в 14 млрд рублей, однако меньше чем через месяц сумму уменьшили до 10,2 млрд рублей.