Более 170 км дорог хотят построить и реконструировать на Кубани до 2025 года
Власти Кубани 16 октября рассказали о планах по строительству и реконструкции региональных дорог
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами рассказал, что речь идет о масштабных и капитальных работах. Специалисты уже начали строить четырехполосный обход Тимашевска. Планируется, что дорога решит проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи ж/д переезда. Работы планируют завершить к 2023 году.
О необходимости строительства обхода Тимашевска начали говорить еще в 2015 году. Стоимость проекта неоднократно менялась: сначала на трассу хотели выделить 2,7 млрд рублей, а в 2017-м дорогу оценили примерно в 8 млрд рублей. В 2018 году на обход планировали потратить 7,64 млрд рублей, строительство хотели завершить к 2021 году. В начале 2020 года власти заявили, что 14 км дороги обойдется в 14 млрд рублей, однако меньше чем через месяц сумму уменьшили до 10,2 млрд рублей.
Губернатор также напомнил, что продолжается строительство обхода станицы Ленинградской. Дорога протяженностью 16,6 км будет четырехполосной. Общая стоимость обхода, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, оценивается в 8,6 млрд рублей.
В пресс-службе администрации Кубани добавили, что ежегодно в рамках нацпроекта в границах агломераций будут приводить в порядок более 70 км дорог. В этом году объем краевого дорожного фонда составил 33,3 млрд рублей.
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