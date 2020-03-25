Стоимость 14 км объезда Тимашевска снизили с 14 млрд до 10,2 млрд рублей

Власти Краснодарского края готовят документы для строительства объезда Тимашевска, старт которого запланирован на осень 2020 года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 марта объявил , что строительство обхода Тимашевска планируют начать в октябре 2020 года. Протяженность новой дороги составит 14,67 км, на ее строительство из краевого бюджета собирались направить 14,3 млрд рублей.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края объяснили, что объездная дорога Тимашевск — станица Полтавская — это один из самых сложных объектов на Кубани, так как это будет дорога I-й категории с четырьмя полосами движения. Сейчас готовится конкурсная документация для размещения госзаказа на выполнение строительно-монтажных работ. Приступить к ним планируют в 3-4 квартале 2020 года.

Этапами строительства станут две развязки с разными уровнями, мост через реку Кирпили протяженностью 267,5 метров, два путепровода через железную дорогу и два надземных пешеходных перехода. Кроме того, для ведения сельхозработ планируют построить четыре сельскохозяйственных переезда. В районе дач хотят установить шумозащитные экраны протяженностью 540 метров. Также на месте строительства исследуют памятники археологии.

В ведомстве уточнили, что проект оптимизировали и снизили стоимость до 10,2 млрд рублей. Завершить работы планируют в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации края.