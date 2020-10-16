В барах и клубах Краснодара хотят усилить контроль за коронавирусными ограничениями и запретить вечеринки на улицах

Краснодарский край

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Власти Краснодара обсудили что делать с уличными вечеринками и нарушением коронавирусных ограничений в барах и клубах

Накануне власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 31 октября и ужесточили масочный режим. Кроме того, с 16 октября в Краснодаре вход и выход людей в троллейбусы и автобусы разрешен только через одну дверь и в масках.

В этот же день в мэрии Краснодара замглавы города Антон Смертин провел совещание, посвященное усилению контроля за соблюдением мер безопасности при пандемии коронавируса. Главными вопросами стали соблюдение ограничений в ночных клубах, барах и ресторанах, а также борьба со стихийными уличными дискотеками в центре Краснодара, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Как рассказала начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Краснодару Татьяна Нечаева, за время действия в регионе режима повышенной готовности составлено больше 8,8 тыс. административных протоколов. Из них 69 протоколов получили предприниматели и десять — владельцы торговых и развлекательных объектов в центре города.

В основном в заведениях фиксируют следующие нарушения: нарушение масочного режима, социальной дистанции, требования по числу посетителей, пренебрежение температурным контролем.

«Хочу предупредить всех злостных нарушителей. Давайте перестанем играть в «кошки-мышки» — я про ваши пароли по заходу в клуб. Он работает с 18:00 до 00:00 ночи, как указано в постановлении губернатора, а по факту после полуночи его никто не покидает. Всех официально предупреждаю — не надо шутить с законом», — обратился к владельцам заведений замначальника УМВД России по Краснодару Иван Коробченко.

На совещании власти Краснодара вручили требования о недопущении административных правонарушений пятерым владельцам заведений, которые систематически нарушают коронавирусные ограничения:

  • бар «Бигуди» на Красноармейской, 78;
  • клуб-ресторан «Счастье» на Красноармейской, 68;
  • бар Beat Love на Красноармейской, 68;
  • бар «Руки вверх!» на Северной 527;
  • бар «АмБар!» на Красноармейской, 64.

О том, были ли оштрафованы владельцы баров на зарушение установленных правил, в администрации Краснодара не сообщили.

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Также чиновники обсудили меры по предотвращению стихийных уличных дискотек в центре Краснодара, на которых люди не носят маски и приближаются друг к другу ближе разрешенных 1,5 метров. В ходе совещания власти решили усилить патрулирование центральной части города, а полицейским поручили устанавливать инициаторов вечеринок и «применять к ним меры административного воздействия».

Как писали Юга.ру, ночью 22 августа несмотря на коронавирусные ограничения в краснодарском баре The Rock Bar прошел концерт группы «Беспризорники». После чего мэрия провела провела беседу с владельцем заведения.

Алкоголь Концерты Коронавирус Краснодар Общественное питание Развлечения

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