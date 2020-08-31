На участников уличных вечеринок в Краснодаре составили 14 административных протоколов

Краснодарский край

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Полиция Краснодара нашла и наказала участников уличных вечеринок, которые прошли в краевой столице в последние выходные лета

Напомним, в ночь на 29 августа в соцсетях появилось видео с улицы Красноармейской, где собралась уличная вечеринка. Ее участники перекрыли дорогу, громко пели, танцевали и забирались на крыши автомобилей. Аналогичный случай в ту же ночь произошел на улице Красной. В пресс-службе УМВД по Краснодару заявили, что устанавливают личности граждан, а их действиям дадут правовую оценку.

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В понедельник, 31 августа, в ведомстве сообщили, что за нарушение тишины и общественного порядка в выходные дни на улицах Красной, Карасунской и Красноармейской к административной ответственности привлекли шестерых человек — двух местных жителей в возрасте 23 и 26 лет, 21-летнюю краснодарку, 28-летнего приезжего из станицы Ивановской и двух жителей Дагестана в возрасте 21 года и 23 лет.

На них составили 14 административных протоколов за ряд нарушений:

  • остановка и стоянка автомобилей на пешеходных переходах, в запрещенных местах и местах для инвалидов;
  • тонировка передних стекол автомобиля;
  • нарушение тишины и покоя граждан;
  • неуплата административного штрафа;
  • отсутствие полиса ОСАГО и ПТ;
  • неисправные световые приборы;
  • мелкое хулиганство.

За каждое из нарушений предусмотрен штраф в размере от 500 до 5 тыс. рублей. Также по решению суда за мелкое хулиганство на одни сутки были арестованы парень и девушка.

Как писали Юга.ру, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Остаются под запретом массовые мероприятия, заведения общепита должны работать только до 00:00, а ночные клубы по-прежнему закрыты.

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