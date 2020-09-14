В Краснодаре одну из школ закрыли на карантин

В родительских чатах школы № 25 Краснодара, которая находится на улице Рашпилевской, 134, 14 сентября появилась информация о том, что с 15 сентября учебное заведение полностью переходит на дистанционное обучение. Об этом порталу Юга.ру сообщили родители учеников школы.

«Уважаемые родители (законные представители)! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании предписания Роспотребнадзора, гимназия с 15 сентября вынуждена перейти на обучение дома с использованием цифровых технологий. Уроки будут организованы согласно нынешнему расписанию», — сообщии в чате одного из классов.