В Краснодаре одну из школ закрыли на карантин
Портал Юга.ру 14 сентября узнал, что гимназию № 25 Краснодара перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
В родительских чатах школы № 25 Краснодара, которая находится на улице Рашпилевской, 134, 14 сентября появилась информация о том, что с 15 сентября учебное заведение полностью переходит на дистанционное обучение. Об этом порталу Юга.ру сообщили родители учеников школы.
«Уважаемые родители (законные представители)! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании предписания Роспотребнадзора, гимназия с 15 сентября вынуждена перейти на обучение дома с использованием цифровых технологий. Уроки будут организованы согласно нынешнему расписанию», — сообщии в чате одного из классов.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что действительно имеется такое предписание. Школа будет закрыта до 28 сентября.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили в 11 школах Адыгеи, однако закрывать учебные заведения не стали.
Как писали Юга.ру, в начале сентября в Краснодаре закрыли на карантин две поликлиники.
Все материалы по теме:
Читайте также
Фотограф из Краснодара снимает обнаженных женщин в бодипозитивном проекте