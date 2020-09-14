Еще две школы в Краснодаре перейдут на дистанционку из-за заболевших пневмонией

В Краснодаре в сентябре ученики трех школ будут обучаться дистанционно по предписанию Роспотребнадзора

Ранее порталу Юга.ру стало известно, что школу № 25 перевели на обучение онлайн. Из дома школьники будут обучаться с 15 по 28 сентября.

14 сентября в телеграме мэрии города сообщили, что на дистанционку перешли еще две школы — №37 по Сормовской, 169 и №4 по Бургасской, 29. Это произошло после того, как в учебных заведениях нашли заболевших пневмонией. Сообщается, что в школе № 25 тоже был заболевший воспалением легких.

В лицее №4 дистанционное обучение будет длиться с 15 по 28 сентября, в школе №37 — до 22 сентября.

Как писали Юга.ру, в начале сентября две краснодарские поликлиники закрыли на карантин из-за того, что медперсонал заболел коронавирусом.