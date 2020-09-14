Еще две школы в Краснодаре перейдут на дистанционку из-за заболевших пневмонией

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в сентябре ученики трех школ будут обучаться дистанционно по предписанию Роспотребнадзора

Ранее порталу Юга.ру стало известно, что школу № 25 перевели на обучение онлайн. Из дома школьники будут обучаться с 15 по 28 сентября.

14 сентября в телеграме мэрии города сообщили, что на дистанционку перешли еще две школы — №37 по Сормовской, 169 и №4 по Бургасской, 29. Это произошло после того, как в учебных заведениях нашли заболевших пневмонией. Сообщается, что в школе № 25 тоже был заболевший воспалением легких.

В лицее №4 дистанционное обучение будет длиться с 15 по 28 сентября, в школе №37 — до 22 сентября.

Как писали Юга.ру, в начале сентября две краснодарские поликлиники закрыли на карантин из-за того, что медперсонал заболел коронавирусом.

Коронавирус Краснодар Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще две школы в Краснодаре перейдут на дистанционку из-за заболевших пневмонией
На Кубани осудили врача районной больницы за хищение бюджетных денег
В Адыгее из-за коронавируса отправили на дистанционное обучение более тысячи школьников и закрыли два детсада
Под Новороссийском сгорела фура
В больницах Краснодара и Сочи скончались четыре пациента с COVID-19
В Краснодаре одну из школ закрыли на карантин

Лента новостей

Реклама на портале