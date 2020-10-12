В Краснодаре на карантин закрыли 118 классов из 36 школ

Власти Краснодара 12 октября рассказали, что ни одна школа города не закрыта на карантин полностью

К 12 октября на дистанционном обучении в Краснодаре находятся 118 классов из 36 школ. Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлан Харламова уточнила, что очагом распространения коронавируса считают коллектив, где есть три и более заболевших. Такие классы закрывают и переводят на дистанционное обучение.

«На сегодняшний день закрытых на карантин школ нет. Расписание занятий для обучающихся разобщенных классов 36 общеобразовательных организаций имеются у руководителей учреждений и классных руководителей. Вся информация об организации образовательного процесса сообщается ученикам и их родителям или законным представителям», — рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.