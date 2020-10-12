В Краснодаре на карантин закрыли 118 классов из 36 школ
Власти Краснодара 12 октября рассказали, что ни одна школа города не закрыта на карантин полностью
К 12 октября на дистанционном обучении в Краснодаре находятся 118 классов из 36 школ. Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлан Харламова уточнила, что очагом распространения коронавируса считают коллектив, где есть три и более заболевших. Такие классы закрывают и переводят на дистанционное обучение.
«На сегодняшний день закрытых на карантин школ нет. Расписание занятий для обучающихся разобщенных классов 36 общеобразовательных организаций имеются у руководителей учреждений и классных руководителей. Вся информация об организации образовательного процесса сообщается ученикам и их родителям или законным представителям», — рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.
Читайте также:
Все заболевшие коронавирусом должны сдать анализы, прежде чем работу класса возобновят. Контактные лица также обязаны предоставить справку от врача об отсутствии медицинских противопоказаний к допуску в общеобразовательную организацию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Харламова не исключила, что возможен рост заражения в коллективах, так как дети продолжают ходить на пляжи, в торговые центры и другие места.
Напомним, 14 сентября в краевой столице закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение. Позже стало известно о том, что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у детей из двух классов. 8 октября стало известно, что на дистанционное обучение перешли 149 классов.
Все материалы по теме: