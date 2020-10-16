На съезде РСПП обеспокоены экологическими инициативами Евросоюза
15 октября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел очередной съезд онлайн
На нем подвели итоги работы организации за последний год и обсудили актуальные проблемы бизнеса и промышленности.
Одним из выступающих стал первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Он рассказал о прошедшем 30 сентября форуме «Климатические риски и возможности для экономики. Взгляд государства и бизнеса». Как сообщали Юга.ру, на нем Нечаев объявил о нечестной конкуренции Евросоюза и рассказал о высадке деревьев.
Прокуратура признала:
Важной темой форума стал вопрос о реализации Парижского соглашения по климату и об углеродном регулировании, в частности — в РФ. Многие компании-члены РСПП считают серьезным риском введение в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования в отношении углеродоемких товаров, импортируемых на территорию Евросоюза.
«Нас, как россиян, это не может не беспокоить, потому что в случае введения трансграничного углеродного регулирования номенклатуры товаров финансовые потери экспортеров РФ могут составить от 1 до 3-6 млрд евро в год. Нам необходимо оспаривать введение такого регулирования в рамках двустороннего взаимодействия с Еврокомиссией и ЕС и в рамках ВТО и международных переговорных площадок по климату», — заявил Нечаев.
По данным «Российской газеты»:
В связи с этим съезд РСПП создал Комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Как сообщает «Газета.ру», комитет возглавил владелец «ЕвроХима» Андрей Мельниченко, его заместителем стал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. А глава РСПП Александр Шохин сказал, что «вопросы климата — одна из ключевых тем, что сейчас волнуют и будут волновать отечественный бизнес».
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