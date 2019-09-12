Владелец «ЕвроХима» инвестировал в несырьевую промышленность РФ рекордные 21 млрд долларов — «Российская газета»

По данным рейтинга журнала «Эксперт», в период с 2012 по 2017 год вложения СУЭК, «ЕвроХима» и СГК составили 20% всех инвестиций несырьевых компаний страны. За этот период их бенефициарный владелец Андрей Мельниченко вложил в экономику около 7,6 млрд долларов и возглавил с этой суммой десятку частных ненефтегазовых инвесторов. Согласно сайту его фонда, за последние 15 лет он инвестировал в реальный сектор экономики РФ приблизительно 21 млрд долларов. «Российская газета» называет это рекордом в несырьевой экономике.

В 2019 году был реализован один из крупных инвестиционных проектов Мельниченко: в Ленинградской области запустили новый завод «ЕвроХим» по выпуску 1 млн тонн аммиака в год. Стоимость проекта составила 1 млрд долларов.