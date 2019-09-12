Владелец «ЕвроХима» инвестировал в несырьевую промышленность РФ рекордные 21 млрд долларов — «Российская газета»
Бенефициарный владелец «ЕвроХима» Андрей Мельниченко вложил в российскую несырьевую промышленность 21 млрд долларов за последние 15 лет
По данным рейтинга журнала «Эксперт», в период с 2012 по 2017 год вложения СУЭК, «ЕвроХима» и СГК составили 20% всех инвестиций несырьевых компаний страны. За этот период их бенефициарный владелец Андрей Мельниченко вложил в экономику около 7,6 млрд долларов и возглавил с этой суммой десятку частных ненефтегазовых инвесторов. Согласно сайту его фонда, за последние 15 лет он инвестировал в реальный сектор экономики РФ приблизительно 21 млрд долларов. «Российская газета» называет это рекордом в несырьевой экономике.
В 2019 году был реализован один из крупных инвестиционных проектов Мельниченко: в Ленинградской области запустили новый завод «ЕвроХим» по выпуску 1 млн тонн аммиака в год. Стоимость проекта составила 1 млрд долларов.
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В то же время в Ленинградской области «ЕвроХим» начал строить новые производства мощностью более 3 млн тонн аммиака, карбамида и метанола в год. Общий объем инвестиций — 2,5 млрд долларов. Проект планируют реализовать к 2023 году. Готовятся к запуску и новые горно-обогатительные комбинаты в Волгоградской области и Пермском крае. В их строительство Мельниченко уже вложил 232 млрд рублей.
В Краснодарском крае работают шесть предприятий компании «ЕвроХим»: «ЕвроХим — Белореченские минудобрения», филиал «Невинномысск — Ремстройсервис», «ЕвроХим — Трейдинг-Рус Краснодар», Туапсинский балкерный терминал, «Юг-Сервис» и пансионат «Химик». В Белореченске «ЕвроХим-БМУ» реализует два проекта стоимостью 15 млрд рублей: до 2023 года планируют реконструировать цеха серной, фосфорной кислоты и сложных минералов и построить новые ТЭЦ и цех NPK 15:15:15 мощностью 500 тыс. тон минеральных удобрений в год.
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