В Адыгее МЧС следит за сжиганием рисовой соломы

Администрация Тахтамукайского района и сотрудники МЧС по Республике Адыгея согласовали график сжигания пожнивных остатков риса. По документу оставшаяся площадь выжигания составляет около 2 тыс. га. Большинство хозяйств рассчитывают завершить работы к концу ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.

Напомним, общую площадь посевов риса довели до 8,2 тыс. га, что на 1,5 тыс. га больше, чем годом ранее. В пресс-службе ведомства порталу Юга.ру пояснили, что сжигание рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения разрешено в соответствии с постановлением правительства. Однако его можно проводить только при соблюдении определенных условий.

«Чтобы предупредить большую задымленность, на которую поступают жалобы местных жителей, ГУ МЧС по Адыгее усилило контроль за сжиганием соломы. Вместе с тем зачатую задымления в Тахтамукайского района связаны со сжиганием соломы в Краснодарском крае», — добавили в республиканском комитете Адыгеи по делам ГО и ЧС.

Как писали Юга.ру, утилизацию рисовой соломы, оставшейся на полях после уборки белого зерна, официально разрешили с начала 2017 года. Раньше это наказывали штрафами. Позже ввели нормы о порядке выжигания соломы: поле должно быть расчищено по периметру от сухой растительности, жечь можно только в безветренную погоду и дневное время.