Кубанцы смогут написать «Тотальный диктант — 2020», но только онлайн
Просветительская акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября в онлайн-формате, а в некоторых городах его можно будет написать на площадках
Напомним, ежегодная образовательная акция по русскому языку «Тотальный диктант» в 2020 году должна была пройти 4 апреля в десятках городов России, в том числе в Краснодаре, а также в 80 странах. Автором текста для диктанта стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, известный по романам «Степные боги», «Жажда», «Роза ветров».
19 марта организаторы проекта сообщили, что из-за пандемии коронавируса впервые за 16 лет вынуждены перенести сроки проведения диктанта.
15 октября в пресс-служба акции подробно рассказала, как будет проходить диктант в дистанционном формате. Так, 17 октября организаторы планируют провести 17-часовой онлайн-марафон.
Во время мероприятия будут проводиться трансляции диктовки разных частей текста Андрея Геласимова, лекции о русском языке и литературе, прямые включения из городов — участников проекта по всему миру, видеоэкскурсии. Также планируется показать спектакль о Константине Циолковском.
Как принять участие в «Тотальном диктанте»:
- Авторизироваться на сайте проекта или создать там новую учетную запись до 17 октября;
- по желанию зарегистрироваться на онлайн-диктант по ссылке, выбрать один из четырех текстов для написания (можно написать несколько из них или все четыре) и ознакомиться со временем начала диктовки;
- 17 октября в указанное время зайти на сайт и нажать кнопку «Написать» в блоке «Онлайн-диктант», который появится на странице в этот день;
- написать диктант в специальном окошке над окном трансляции (печатать можно с компьютера или с телефона);
- отправить диктант на проверку;
- получить результаты текста в личном кабинете после 21 октября.
Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.
Смотрите фоторепортаж:
Как писали Юга.ру, в 2019 году в акции приняли участие рекондное число кубанцев. В Краснодаре 12 площадок «Тотального диктанта» собрали более 1 тыс. человек. Всего в прошлом году диктант написали около 240 тыс. человек из 81 страны.
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