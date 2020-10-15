Кубанцы смогут написать «Тотальный диктант — 2020», но только онлайн

Просветительская акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября в онлайн-формате, а в некоторых городах его можно будет написать на площадках

Напомним, ежегодная образовательная акция по русскому языку «Тотальный диктант» в 2020 году должна была пройти 4 апреля в десятках городов России, в том числе в Краснодаре, а также в 80 странах. Автором текста для диктанта стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, известный по романам «Степные боги», «Жажда», «Роза ветров».

19 марта организаторы проекта сообщили, что из-за пандемии коронавируса впервые за 16 лет вынуждены перенести сроки проведения диктанта.