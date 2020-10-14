Напомним, за прошлый день в России зарегистрировали 14 тыс. 231 носителя коронавируса. Это абсолютный рекорд по приросту заболеваемости за все время пандемии.

Рост числа инфированных начался в России 9 октября, когда в стране за сутки выявили 12 тыс. 126 человек с COVID-19. При этом в мае, во время предыдущего пика пандемии, максимальный показатель по заболеваемости остановился на отметке в 11 тыс. 656 случаев за сутки.

14 октября министр здравоохранения России Владимир Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной, передало РИА «Новости».

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны», — процитировал министра RT.

По словам Мурашко, чтобы минимизировать риски для страны, «в том числе для экономической деятельности», граждане должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.