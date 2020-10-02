Власти России рассказали, когда в стране вернут режим обязательной самоизоляции

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава оперштаба Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 октября прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 в России

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом на Кубани впервые за два месяца выявили больше сотни инфицированных.

Комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в последнее время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро».

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Песков отметил, что в данный момент не идет речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19. Такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль, передало его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, продолжает свою работу, написал телеканал «360».

В свою очередь Голикова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что «серьезный рост» новых случаев заражения в России был ожидаем. По ее словам, он вызван одновременным выходом на работу большого числа сотрудников, а также гриппом и пневмонией.

Вице-премьер подчеркнула, что ситуация с распространением COVID-19 осенью «принципиально отличается» от марта-апреля этого года.

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«Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело, у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты», — рассказала глава федерального оперштаба.

При этом Голикова призвала граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — процитировал вице-премьера RT.

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