Голикова назвала 11 мая пиком заболеваемости коронавирусом в России
Вице-премьер рассказала о течении пандемии на территории России
С начала пандемии коронавируса на территории России было выявлено более 520 тысяч случаев заболеваний.
По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией у нас в стране пришелся на 11 мая. Это была дата выхода населения России из режима нерабочих дней, сообщает ТАСС. По данным вице-премьера, на сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заболеваний COVID-19 сократился в 16 раз, если сравнивать с показателями конца марта текущего года.
«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — рассказала Голикова в ходе брифинга в правительстве.
Из российских клиник выписано почти 80% госпитализированных пациентов с зафиксированным диагнозом коронавирусной инфекции. При этом, уровень смертности в России за апрель 2020 года, по данным Голиковой, снизился на 2,9%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Уровень летальных исходов для пациентов с COVID-19 в России колеблется в среднем от 1,6 до 2,6. Часто этот показатель зависит от методики расчета.
Ранее Юга.ру сообщали о том, что на 13 июня 2020 года на Кубани зафиксировано 78 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Скончался один пациент: 31-летняя жительница Краснодара.
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