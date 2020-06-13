Голикова назвала 11 мая пиком заболеваемости коронавирусом в России

С начала пандемии коронавируса на территории России было выявлено более 520 тысяч случаев заболеваний.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией у нас в стране пришелся на 11 мая. Это была дата выхода населения России из режима нерабочих дней, сообщает ТАСС. По данным вице-премьера, на сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заболеваний COVID-19 сократился в 16 раз, если сравнивать с показателями конца марта текущего года.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — рассказала Голикова в ходе брифинга в правительстве.