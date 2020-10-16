В Сочи представлен «Экологический атлас Черного и Азовского морей»

13 октября НК «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» представили «Экологический атлас Черного и Азовского морей»

Презентация состоялась в Парке науки и искусства «Сириус». Атлас, ставший четвертым в цикле научных изданий «Экологические атласы морей России», увидел свет в конце 2019 года, а в мае 2020-го в свободном доступе появилась его цифровая версия. Над атласом работал коллектив из 40 авторов, в числе которых 20 кандидатов и восемь докторов наук. К работе над изданием удалось привлечь ученых со всей страны из МГУ, Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, КубГУ, Южного научного центра, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Азовского НИИ, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка. Будучи самой многочисленной командой, собранной для работы над изданием серии, но при этом объединенной единой целью и идеей, авторы в короткие для подобных трудов сроки смогли создать законченную и комплексную работу.

В Крым дикарями: 8 самых красивых мест для отдыха с палаткой

Идее написания атласов предшествовал реализованный в 2016 году экспедиционный проект, во время которого НК «Роснефть» провела авиасъемка значительной по протяженности части побережья в юго-западной части Карского моря. «И когда этот материал анализировали геологи и геоморфологи, которые смотрели на типы береговой линии, они сказали, что нет таких изданий, где была бы опубликована именно типизация берегов. Поскольку эта типизация берегов использовалась для построения карты экологической чувствительности, мы посмотрели, каких изданий не хватает, что было бы нужно ученым, поговорили в Институте океанологии с доктором биологических наук Вадимом Мокиевским (научный руководитель серии), и предложили компании сделать серию. И с 2016 года мы этим занимаемся», — рассказал об истории проекта эксперт направления отдела инновационных проектов на шельфе «Арктического научного центра» Артем Исаченко.

Гринпис, суды и версия о поджоге: Что происходило с границами заповедника «Утриш»

«Экологический атлас Черного и Азовского морей» обобщил труды не только десятков ученых, но и работу самой НК «Роснефть», без которой не было бы этого востребованного научным миром издания. Несколько глав его написаны с использованием данных, полученных по итогам мониторинга, начатого с 2008 года в акватории морей. Также привлекались исследования китообразных Черного моря, проведенные в 2018-2020 годах.

Южный научный центр РАН: Море в Анапе позеленело из-за наплыва туристов

Атлас включает более 460 страниц подробной информации о Черном и Азовском морях, оформленной уникальными авторскими иллюстрациями животных и растений, созданных художником-анималистом Марией Владимировой в строгом соответствии со стандартами научного рисунка, но с использованием спиртовых маркеров, лайнеров и белых чернил, свойственных в большей степени комиксам, нежели научной иллюстрации. В атласе более чем 60 современных карт и карт-схем, 3D-модель морского дна Черного моря и современная инфографика. В бумажном виде атлас недоступен широкой публике. Часть тиража, составившего 700 экземпляров, была передана в Книжную палату, откуда книги рассылаются по государственным библиотекам. Профильные учреждения могут получить книгу по запросу, а читатели могут скачать его в электронном виде на сайте нефтяной компании.

Читайте также: МегаФон рассказал о расширении внутреннего туризма в 2020 году