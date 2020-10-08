МегаФон рассказал о расширении внутреннего туризма в 2020 году

8 октября МегаФон сообщил об анализе обезличенных данных о передвижении абонентов в летний туристический сезон

При том, что число граждан, отдыхавших в РФ за пределами домашнего региона, сократилось в 2020 году на 9%, путешественники расширили географию поездок и нашли новые интересные маршруты — Чукотка, Камчатка, Магадан, Ингушетия и Карелия. По сравнению с 2019 годом количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%. Даже самые популярные направления, ежегодно остающиеся в топе — Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии потеряли 6% гостей.

При этом востребованными для поездок россиян остались республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь побывало столько же туристов, как и годом ранее. Отдельные направления из-за закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, так как путешественники стремились открывать новые места. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка.

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»: История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями