МегаФон рассказал о расширении внутреннего туризма в 2020 году
8 октября МегаФон сообщил об анализе обезличенных данных о передвижении абонентов в летний туристический сезон
При том, что число граждан, отдыхавших в РФ за пределами домашнего региона, сократилось в 2020 году на 9%, путешественники расширили географию поездок и нашли новые интересные маршруты — Чукотка, Камчатка, Магадан, Ингушетия и Карелия. По сравнению с 2019 годом количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.
Даже самые популярные направления, ежегодно остающиеся в топе — Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии потеряли 6% гостей.
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При этом востребованными для поездок россиян остались республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь побывало столько же туристов, как и годом ранее.
Отдельные направления из-за закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, так как путешественники стремились открывать новые места. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка.
«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»:
Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель — 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями — трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем вдвое.
Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.
Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов ожидаемо оказалась Турция, следом — Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах составила 12 дней.
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