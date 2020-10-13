В министерстве образования рассказали, сколько зарабатывают кубанские учителя

Краснодарский край

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В министерстве образования и науки Краснодарского края 13 октября рассказали порталу Юга.ру о зарплате учителей в регионе

Напомним, ко Дню учителя портал Юга.ру собрал обещания властей по зарплатам учителей за последние 15 лет, а также узнал у педагогов, сколько они получают в действительности. Оказалось, что в среднем оклад учителя с одной ставкой составляет около 10 тыс. рублей, а вместе со всеми надбавками и классным руководством — в районе 21 тыс. рублей. Два педагога без классного руководства рассказывали, что зарабатывают 15 тыс. рублей.

После публикации новости редакция отправила запрос в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В нем мы спросили, какая в регионе средняя зарплата у директора, педагога-предметника, учителя начальных классов и преподавателя, у которого нет классного руководства. Также портал Юга.ру поинтересовался, каков минимальный и максимальный порог заработной платы в кубанских школах, сколько в них вакантных мест и индексируют ли учителям зарплату.

Отметим, что в пресс-службе министерства образования Кубани указали все зарплаты педагогов с учетом отпускных, а зарплату директоров школ — без них.

Отпускные — это оплата очередного отпуска сотрудника, которая является обязанностью работодателя. Ежегодно каждому сотруднику предоставляется оплачиваемый отдых продолжительностью от 28 календарных дней. По словам учителей, в школах отпуск педагога длится в районе 56 дней.

По данным федерального статистического наблюдения за январь-июнь 2020 года средняя зарплата руководителя образовательного учреждения составила 48 тыс. 396 рублей. Это на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (47 тыс. 822 рубля).

Министерство образования региона уточнило, что заработная плата не делится на категории «предметников» и учителей начальных классов. Таким образом, по данным статистического наблюдения за первое полугодие средняя зарплата педагога с учетом выплаты отпускных составила 37 тыс. 407 рублей, что на 1,7% больше, чем в прошлом году (36 тыс. 787 рублей).

Классным руководителям доплачивают 5 тыс. рублей из федерального бюджета и 4 тыс. рублей из краевого. Максимальный размер зарплаты не ограничен Трудовым кодексом РФ. В министерстве не уточнили минимальный размер зарплаты, но отчитались, что обеспечили неснижение показателя оплаты труда. Индексация происходит в соответствии с нормами закона Краснодарского края о краевом бюджете. 

В пресс-службе также напомнили зарплаты учителей за последние несколько лет, но не уточнили, входят ли в них отпускные:

  • 2016 год — 28 тыс. 910 рублей;
  • 2017 год — 29 тыс. 319 рублей;
  • 2018 год — 30 тыс. 353 рубля;
  • 2019 год — 32 тыс. 564 рубля.

На конец августа 2020 года в школах Кубани около 2% вакантных мест от численности педагогов.

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