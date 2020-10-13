В министерстве образования рассказали, сколько зарабатывают кубанские учителя

Напомним, ко Дню учителя портал Юга.ру собрал обещания властей по зарплатам учителей за последние 15 лет, а также узнал у педагогов, сколько они получают в действительности. Оказалось, что в среднем оклад учителя с одной ставкой составляет около 10 тыс. рублей, а вместе со всеми надбавками и классным руководством — в районе 21 тыс. рублей. Два педагога без классного руководства рассказывали, что зарабатывают 15 тыс. рублей.

После публикации новости редакция отправила запрос в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В нем мы спросили, какая в регионе средняя зарплата у директора, педагога-предметника, учителя начальных классов и преподавателя, у которого нет классного руководства. Также портал Юга.ру поинтересовался, каков минимальный и максимальный порог заработной платы в кубанских школах, сколько в них вакантных мест и индексируют ли учителям зарплату.