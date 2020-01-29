На Кубани введут единовременные выплаты педагогам за переезд в села и маленькие города

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 января одобрили единовременные компенсационные выплаты педагогам, которые будут работать в селах и небольших городах

Парламентарии во время 32-й сессии ЗСК внесли изменения в закон «Об образовании в Краснодарском крае». После принятия поправок стало возможным установить единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям педагогов, которые переехали на работу в села или города с населением до 50 тыс. человек.

В пресс-службе ЗСК порталу Юга.ру прокомментировали, что пока неизвестно, сколько именно планируют платить педагогам: сумма, порядок и условия предоставления выплат будут установлены нормативными правовыми актами губернатора Краснодарского края.