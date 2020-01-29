На Кубани введут единовременные выплаты педагогам за переезд в села и маленькие города
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 29 января одобрили единовременные компенсационные выплаты педагогам, которые будут работать в селах и небольших городах
Парламентарии во время 32-й сессии ЗСК внесли изменения в закон «Об образовании в Краснодарском крае». После принятия поправок стало возможным установить единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям педагогов, которые переехали на работу в села или города с населением до 50 тыс. человек.
В пресс-службе ЗСК порталу Юга.ру прокомментировали, что пока неизвестно, сколько именно планируют платить педагогам: сумма, порядок и условия предоставления выплат будут установлены нормативными правовыми актами губернатора Краснодарского края.
«На многих территориях у нас нехватка квалифицированных кадров в социальной сфере. В том числе и педагогов. Принимаемый нами закон создает механизм для привлечения педработников в школы тех городов и поселков, где будет налицо явный кадровый дефицит», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Спикер кубанского парламента добавил, что практику компенсационных выплат нужно будет проконтролировать: например, установить, как будет реализовываться новая норма, сколько будут платить педагогам и достаточно ли привлекательными будут выплаты, чтобы привлечь учителей в сельские школы, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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