Портал Юга.ру 12 октября узнал, почему в краснодарской Краевой клинической больнице № 2 в палаты к больным с подозрением на COVID-19 стали заселять пациентов с неврологическими отклонениями

В понедельник, 12 октября, портал Югу.ру обратился в пресс-службу медучреждения, чтобы узнать, что происходит. Там напомнили, что во время пандемии ККБ № 2 была перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19, а сейчас приток пациентов в больницу с подозрением на коронавирус и сопутствующими заболеваниями увеличился.

«Пока мы справляемся, то есть сохраняется баланс между поступившими и выписанными пациентами. Однако в связи с увеличением потока, порой приходится класть в одну палату обычных пациентов и пациентов с неврологическими нарушениями (например, с деменцией). Последних порой приходится привязывать (фиксировать), поскольку за свои действия они не отвечают. У нас, например, поступила женщина с деменцией, она рвалась выпрыгнуть из окна, с такими что делать?», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ККБ № 2.