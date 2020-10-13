«Пока мы справляемся». В ККБ № 2 объяснили, почему пациентов с расстройствами психики кладут в обычные палаты

Краснодарский край

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Портал Юга.ру 12 октября узнал, почему в краснодарской Краевой клинической больнице № 2 в палаты к больным с подозрением на COVID-19 стали заселять пациентов с неврологическими отклонениями

Источник рассказал редакции Юга.ру, что в ККБ № 2 Краснодара пациенты лежат в палатах вместе с «душевнобольными людьми».

«Человек привязан и кричит, другие пациенты, соответственно, ни спать не могут, ничего», — поделился информацией собеседник портала.

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В понедельник, 12 октября, портал Югу.ру обратился в пресс-службу медучреждения, чтобы узнать, что происходит. Там напомнили, что во время пандемии ККБ № 2 была перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19, а сейчас приток пациентов в больницу с подозрением на коронавирус и сопутствующими заболеваниями увеличился.

«Пока мы справляемся, то есть сохраняется баланс между поступившими и выписанными пациентами. Однако в связи с увеличением потока, порой приходится класть в одну палату обычных пациентов и пациентов с неврологическими нарушениями (например, с деменцией). Последних порой приходится привязывать (фиксировать), поскольку за свои действия они не отвечают. У нас, например, поступила женщина с деменцией, она рвалась выпрыгнуть из окна, с такими что делать?», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ККБ № 2.

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Там также добавили, что в связи с увеличившимся потоком пациентов, в ближайшее время собираются решать вопрос с маршрутизацией.

Как писали Юга.ру, в России с 10 октября три дня подряд фиксировали рекордное число зараженных коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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