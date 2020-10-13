В Краснодарском крае от коронавируса умер 35-летний москвич и еще четыре кубанца

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 13 октября сообщил подробности о пяти летальных случаях, зафиксированных в ковид-госпиталях региона за прошлые сутки

Напомним, за прошлые сутки в регионе зафиксировли 98 новых случаев инфицирования COVID-19 и 5 летальных исходов. Позже стало известно, что больные коронавирусом умерли в больницах Крымского, Тихорецкого и Лабинского районов, а также в Сочи.

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В Крымской ЦРБ скончался 63-летний житель Анапы. Его госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Отмечается, что анапчанин страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемией и гипертонией.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 56-летняя жительница Павловского района, которая находилась на ИВЛ и имела диагностированный COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Сопутствующие болезни пациентки: сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Медики не смогли спасти 82-летнюю жительницу Лабинского района, которая поступила в местную ЦРБ и была подключена к ИВЛ. Причиной смерти пенсионекри стали коронавирус в тяжелой форме и двусторонняя пневмония. У пациентки также были ишемия и гипертония.

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Еще два летальных случая зафикисировали в Сочи в инфекционной больнице № 2. Там скончались 35-летний житель Московской области с сахарным диабетом и двусторонней пневмонией, который находился на ИВЛ и имел подтвержденный корнавирус, а также 59-летний сочинец с двусторонней пневмонией и COVID-19, страдавший гипертонией.

Всего к 13 октября на Кубани от коронавируса скончались 327 человек. Во всей стране за время пандемии умерло 22 тыс. 966 человек, добавил RT.

Анапа Здравоохранение Коронавирус Крымский район Лабинский район Медицина Павловский район смерть Сочи Тихорецкий район

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