В Краснодарском крае от коронавируса умер 35-летний москвич и еще четыре кубанца

Оперштаб Краснодарского края 13 октября сообщил подробности о пяти летальных случаях, зафиксированных в ковид-госпиталях региона за прошлые сутки

Напомним, за прошлые сутки в регионе зафиксировли 98 новых случаев инфицирования COVID-19 и 5 летальных исходов. Позже стало известно, что больные коронавирусом умерли в больницах Крымского, Тихорецкого и Лабинского районов, а также в Сочи.

В Крымской ЦРБ скончался 63-летний житель Анапы . Его госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Отмечается, что анапчанин страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемией и гипертонией.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 56-летняя жительница Павловского района , которая находилась на ИВЛ и имела диагностированный COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Сопутствующие болезни пациентки: сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.