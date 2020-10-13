В Краснодарском крае от коронавируса умер 35-летний москвич и еще четыре кубанца
Оперштаб Краснодарского края 13 октября сообщил подробности о пяти летальных случаях, зафиксированных в ковид-госпиталях региона за прошлые сутки
Напомним, за прошлые сутки в регионе зафиксировли 98 новых случаев инфицирования COVID-19 и 5 летальных исходов. Позже стало известно, что больные коронавирусом умерли в больницах Крымского, Тихорецкого и Лабинского районов, а также в Сочи.
Читайте также:
В Крымской ЦРБ скончался 63-летний житель Анапы. Его госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Отмечается, что анапчанин страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемией и гипертонией.
В Тихорецкой ЦРБ умерла 56-летняя жительница Павловского района, которая находилась на ИВЛ и имела диагностированный COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Сопутствующие болезни пациентки: сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Медики не смогли спасти 82-летнюю жительницу Лабинского района, которая поступила в местную ЦРБ и была подключена к ИВЛ. Причиной смерти пенсионекри стали коронавирус в тяжелой форме и двусторонняя пневмония. У пациентки также были ишемия и гипертония.
Читайте также:
Еще два летальных случая зафикисировали в Сочи в инфекционной больнице № 2. Там скончались 35-летний житель Московской области с сахарным диабетом и двусторонней пневмонией, который находился на ИВЛ и имел подтвержденный корнавирус, а также 59-летний сочинец с двусторонней пневмонией и COVID-19, страдавший гипертонией.
Всего к 13 октября на Кубани от коронавируса скончались 327 человек. Во всей стране за время пандемии умерло 22 тыс. 966 человек, добавил RT.
Все материалы по теме: