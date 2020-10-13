В Краснодаре 5 дней подряд фиксируют по 40 новых носителей коронавируса

В Краснодарском крае 13 октября стало известно о 98 новых случаях инфицирования COVID-19 и 5 летальных исходах

По данным федерального оперштаба, в России за прошлый день выявили 13 тыс. 868 заражений коронавирусом. Это максимальное число диагностированных случаев в сутки за все время пандемии. Как написал RT, только у 28,1% пациентов вирус не проявлялся через клинические симптомы. Таким образом, к 13 октября число инфицированных коронавирусом в России возросло до 1 млн 326 тыс. 178 человек во всех 85 регионах страны. За весь период умерли 22 тыс. 966 пациентов с COVID-19, в том числе 244 — за последние сутки. При этом 1 млн 31 тыс. 785 человек выздоровели, из них 7 тыс. 550 были выписаны из больниц за прошлый день.

Больше всего новых случаев COVID-19 традиционно оказалось в Москве — 4 тыс. 618, Санкт-Петербург поднялся на второе место (+557), на третьей строчке — Московская область (+420).

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На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 277, Ставропольский край — 161, Крым — 148, Краснодарский край — 98 , Дагестан — 85, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 80, Ингушетия — 54, Адыгея — 45, Северная Осетия — 39, Севастополь — 30, Чечня — 5.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в числе 98 новых заболевших 51 женщина и 47 мужчин в возрасте от 5 до 82 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 40;

в Туапсинском районе — 9;

в Кущевском районе — 7;

в Лабинском, Апшеронском и Красноармейском — по 4;

в Тихорецком, Абинском, Выселковском и Курганинском районах — по 3;

в Анапе, Крымском, Белореченском и Мостовском районах — по 2;

в Сочи, Новороссийске, Ейском, Северском, Крыловском, Павловском, Усть-Лабинском, Темрюкском, Славянском и Калининском районах — по 1.

Отметим, что в краевой столице 40 новых случаев COVID-19 также фиксировали 9, 10, 11 и 12 октября. Ранее Юга.ру расказывали о наблюдении доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Татьяны Михайловой, которая проанализировала данные по заболеваемости коронавирусом в регионах и в некоторых из них выявила неестественную стабильность. По словам Михайловой, когда цифры день за днем «слишком стабильные» — «вероятно, их рисуют».