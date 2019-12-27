В Краснодаре сдали долгострой ЖК «Территория счастья»
В Краснодаре в конце декабря ввели в эксплуатацию долгострой на улице Домбайской, 10, который начали возводить в 2014 году
С 2014 года застройщик неоднократно переносил сроки сдачи комплекса «Территория счастья», к 2016 году люди так и не получили свои квартиры. Они несколько раз устраивали акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме, а также объявляли голодовку. В декабре 2016 года учредитель строительной компании «Счастье», возводившей дом, Давид Купрадзе извинился перед дольщиками и пообещал достроить дома за счет продажи активов компании, однако этого так и не произошло.
Позже дольщики узнали, что застройщики вывели 240 млн рублей из стройки. Против руководителей холдинга возбудили уголовное дело. В декабре 2019 года суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы и назначил штраф 1 млн рублей. При вынесении приговора суд посчитал смягчающей мерой то, что фигуранты принимали участие в окончании строительства.
Потерпевшими признали 680 человек, а «Территорию счастья» достроили за счет средств привлеченного инвестора.
27 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о том, что был подписан акт ввода в эксплуатацию жилого дома на Домбайской, 10. В марте 2020 года ключи от квартир получат около 300 собственников, отметили в пресс-службе администрации города.
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