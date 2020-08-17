Власти Краснодара рассказали, сколько в городе проблемных объектов

В Краснодаре до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию еще 36 проблемных объектов

В Краснодаре 17 августа прошло аппаратное совещание в администрации, где обсудили достройку проблемных домов в Краснодаре в 2020 году. «В рамках 214 Федерального закона в Краснодаре сегодня 143 застройщика возводят порядка 300 объектов капитального строительства. Это многоквартирные дома, административные здания, а также автопарковки. Учет ведется по литерам, общее число литеров данных объектов — более 600», — рассказал директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов.

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Сейчас в Краснодаре есть 103 проблемных дома, куда входят 150 литеров. Застройщики нарушили свои обязательства по ним более чем на полгода. Общее количество квартир составляет 46,5 тыс. Напомним, с января 2020 года в краевой столице ввели в эксплуатацию 27 проблемных домов, в том числе два литера ЖК «Территория счастья» и один — в ЖК «Южный». Еще один литер ЖК «Валентина» планируют ввести до октября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

За счет собственных средств застройщиков в этом году ввели в эксплуатацию 11 проблемных домов: четыре литера ЖК «Речной бриз», литер 16.2 ЖК «7 вершин», три литера ЖК «Италия», литер ЖК «На Магистральной», ЖК «Дом на Соборной», ЖК «Лиговский» (литер 50).