В Краснодаре сдали в эксплуатацию долгострой, который начали строить в 2012 году, а его застройщик был найден мертвым в СИЗО
В Краснодаре в конце июня ввели в эксплуатацию ЖК «Южный»
19-этажный трехсекционный жилой дом на 384 квартиры по адресу проезд Репина, 3 начала строить в 2012 году компания ООО «Новер». Сдать объект должны были в июне 2014 года.
Строительство долгостроя возобновила компания «Каркас-Строй» в ноябре 2019 года за счет средств из краевого и городского бюджетов. Завершить стройку собирались во втором квартале 2020 года. В настоящее время дом достроен и подключен к сетям, также благоустроена прилегающая территория.
4 июня суд постановил объединить земельный участок под долгостроем, что позволило ввести литер в эксплуатацию.
В пресс-службе мэрии Краснодара 1 июля сообщили, что накануне городской департамент архитектуры и градостроительства выдал акт ввода в эксплуатацию литера 4 ЖК «Южный».
В течении трех недель арбитражный управляющий, действующий от имени дольщиков, должен направить в краевой Арбитражный суд ходатайство о погашении требований дольщиков путем передачи им квартир. После чего ключи от квартиры смогут получить более 300 участников долевого строительства.
«Это — финал большой совместной работы по завершению одного из старейших долгостроев города. Средства на достройку были выделены из краевого и городского бюджетов, мы оказали дольщикам необходимую юридическую помощь», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Напомним, генеральным директором ООО «Новер» был 44-летний Эдуард Коваленко. Фирма также занималась строительством ЖК «Валентина», который тоже не был закончен. Завершить строительства объекта планируется в третьем квартале 2020 года за счет городского и краевого бюджетов. Утром 28 февраля 2020 года Эдуарда Коваленко нашли мертвым в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону.
Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре ввели в эксплуатацию жилой комплекс в районе улицы Восточно-Кругликовской, который строили 11 лет. В начале июня власти Краснодара сообщили о начале работ с проблемным жилым комплексом «Клубный квартал» на улице Ветеранов, 85. 15 июня в городе сдали один из домов ЖК «7 вершин», который строили с 2011 года, а 25 июня выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного дома ЖК «Речной бриз».