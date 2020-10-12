В Анапе открыли экопарк с каменными шашками

Краснодарский край

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Экопарк Alean открыт в Анапе на Симферопольском шоссе недалеко от сквера военной техники

Реализовать проект помогла группа компаний «Алеан». На муниципальной территории около гектара создан экопарк, в котором все сделано из натуральных материалов — камня и дерева. В парке есть фотозоны, скамейки, миниатюрные детские городки и игровые зоны, например, каменные шашки. В церемонии открытия участвовали первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева, вице-мэр Станислав Лобачев и представители группы компаний «Алеан».

Ландшафтный дизайнер Юлия Василюк рассказала, что ее основной задачей было подчеркнуть красоту и изящество здешних растений и добавить зеленые холмы, извилистые дорожки и другие декоративные элементы.

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В день открытия посетителей парка развлекали аниматоры, для детей организовали игры, квесты и мастер-классы. Ярким элементом церемонии стал дневной фейерверк.

«Сегодня мэр города Василий Швец ставит задачи по увеличению благоустроенных общественных пространств для отдыха в течение всего года. Этот новый современный и экологичный парк позволит жителям и гостям курорта разнообразить свой досуг. Большое спасибо всем, кто принимал участие в его создании», — сказала Балаева.

Как сообщали Юга.ру, 2 октября Швец вступил в должность мэра Анапы и рассказал о ключевых направлениях работы в ближайшие 5 лет. Он начал с того, что поставил задачу удвоить нынешний консолидированный бюджет Анапы в 5,5 млрд рублей. 8 октября Швец назвал своих вице-мэров.

Анапа Благоустройство Парки Экология

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