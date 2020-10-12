В Анапе открыли экопарк с каменными шашками

Экопарк Alean открыт в Анапе на Симферопольском шоссе недалеко от сквера военной техники

Реализовать проект помогла группа компаний «Алеан». На муниципальной территории около гектара создан экопарк, в котором все сделано из натуральных материалов — камня и дерева. В парке есть фотозоны, скамейки, миниатюрные детские городки и игровые зоны, например, каменные шашки. В церемонии открытия участвовали первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева, вице-мэр Станислав Лобачев и представители группы компаний «Алеан».

Ландшафтный дизайнер Юлия Василюк рассказала, что ее основной задачей было подчеркнуть красоту и изящество здешних растений и добавить зеленые холмы, извилистые дорожки и другие декоративные элементы.