Мэр Анапы представил команду своих заместителей

8 октября на сессии совета Анапы мэр города Василий Швец предложил на согласование депутатскому корпусу кандидатуры своих заместителей

Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий. Глава города рассказал о каждом из замов. «Все они очень профессиональные люди, каждый с соответствующим бэкграундом в своей части. Какой-то период жизни с большинством из них я прошел вместе. Мы знаем друг друга с точки зрения решения задач, в том числе самых сложных», — сказал Швец. На должность первого заместителя мэра депутаты согласовали кандидатуру Светланы Балаевой, которая ранее возглавляла министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В Анапе она будет курировать финансово-экономический блок.

Заместителем главы курорта по вопросам курортов и туризма, торговли и потребительского рынка и агропромышленного комплекса стал Станислав Лобачев. Его последнее место работы: — гендиректор Центра передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» — крупнейшего гостиничного комплекса РФ. Следующий зам — Виталий Воронов. Ранее он возглавлял департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Теперь Воронов будет курировать проектное управление, управление инвестиций и перспективного развития, управление информатизации и связи.

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На должность зама в сфере капитального строительства, ЖКХ и транспорта депутаты согласовали Дмитрия Мариева. До этого он был заместителем гендиректора и руководителем дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов Центра передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега». Согласован вице-мэр Арам Кухтиев. Ранее он занимал должность замначальника ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел РФ». В Анапе его блок — имущественные отношения, архитектура и градостроительная деятельность и муниципальный контроль. На должность управляющего делами администрации Анапы согласована Илона Лысых. Она работала заместителем начальника управления инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и помощником заместителя главы краевой администрации.