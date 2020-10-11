Сборная России упустила победу над Турцией в матче Лиги наций

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Футболисты сборной России 11 октября встретились с национальной командой Турции в рамках Лиги наций УЕФА

Игра 3-го тура группы 3 в Лиге B прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась боевой ничьей — 1:1.

Первый гол встречи на 28-й минуте забил Антон Миранчук. На 62-й минуте гости сравняли счет — отличился Кенан Караман.

В матче принял участие футболист Краснодара Юрий Газинский, который вышел на замену в середине второго тайма. Также в заявку попал вратарь «быков» Матвей Сафонов, но он не получил игрового времени.

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14 октября команде Станислава Черчесова предстоит провести на «ВТБ Арене» ответный матч против сборной Венгрии, которую россияне одолели в первой встрече группового этапа. Напомним, на старте турнира сборная России одержала победу над Сербией.

Серия матчей Лиги наций УЕФА началась в сентябре и завершится в ноябре 2020 года. Соперники поборются за две путевки на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Как писали Юга.ру, 8 октября собрная России в Москве уступила Швеции в товарищеском матче.

Сборная России УЕФА Футбол

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