Сборная России обыграла Сербию в Лиге наций

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Сборная России по футболу 3 сентября встретилась с Сербией в первом туре группового этапа Лиги наций

Матч первого тура в группе G прошел в Москве и завершился со счетом 3:1. Первый мяч встречи в ворота сербов с пенальти отправил капитан сборной России Артем Дзюба (48-я минута). На 69-й минуте игры гол забил защитник Вячеслав Караваев.

Ответный мяч в ворота россиян забил Александр Митрович (78-я минута). Через три минуты Артем Дзюба увеличил преимущество россиян.

Во втором туре сборная России 6 сентября сыграет с Венгрией на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Напомним, матчи Лиги наций пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Соперники поборются за две путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборной России предстоят игры с Сербией, Турцией и Венгрией.

Сборная России Футбол

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