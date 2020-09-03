Сборная России обыграла Сербию в Лиге наций

Сборная России по футболу 3 сентября встретилась с Сербией в первом туре группового этапа Лиги наций

Матч первого тура в группе G прошел в Москве и завершился со счетом 3:1. Первый мяч встречи в ворота сербов с пенальти отправил капитан сборной России Артем Дзюба (48-я минута). На 69-й минуте игры гол забил защитник Вячеслав Караваев.

Ответный мяч в ворота россиян забил Александр Митрович (78-я минута). Через три минуты Артем Дзюба увеличил преимущество россиян.

Во втором туре сборная России 6 сентября сыграет с Венгрией на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.