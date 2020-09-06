Сборная России одолела Венгрию в матче Лиги наций
Сборная России по футболу 6 сентября встретилась с национальной командой Венгрии в рамках Лиги наций
Матч 2-го тура группы 3 в Лиге B прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» при пустых трибунах и завершился со счетом 2:3.
В составе россиян голы забили Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (33) и Марио Фернандес (46). У хозяев отличились Ролланд Шалаш (62) и Неманья Николич (70).
Напомним, в заявку сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций попали три игрока «Краснодара» — Юрий Газинский, Сергей Петров и Егор Сорокин. В поединке с венграми игровое время получил только Газинский, который вышел на замену на 67-й минуте.
Матчи Лиги наций будут проходить с сентября по ноябрь 2020 года, участники турнира поборются за две путевки на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Соперниками сборной России по группе 3 Лиги B помимо Венгрии стали Турция и Сербия. Последнюю команда Станислава Черчесова обыграла на старте турнира 3 сентября, а с турками россияне встретятся в следующем матче, который состоится 11 октября.