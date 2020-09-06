Сборная России одолела Венгрию в матче Лиги наций

Сборная России по футболу 6 сентября встретилась с национальной командой Венгрии в рамках Лиги наций

Матч 2-го тура группы 3 в Лиге B прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» при пустых трибунах и завершился со счетом 2:3.

В составе россиян голы забили Антон Миранчук (15-я минута), Магомед Оздоев (33) и Марио Фернандес (46). У хозяев отличились Ролланд Шалаш (62) и Неманья Николич (70).