В Сочи избили таксиста и он умер от инфаркта

В Сочи девять мужчин избили 52-летнего водителя такси, он скончался от инфаркта

Инцидент произошел в микрорайоне КСМ в начале недели, однако видео драки появилось в сети только 9 октября. На кадрах видно, как сначала двое мужчин дерутся с таксистом. Затем их становится все больше — до девяти человек. По данным РЕН ТВ, причиной конфликта стало парковочное место.

По предварительным данным, смерть таксиста наступила из-за повторного инфаркта миокарда, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. По факту смерти 52-летнего мужчины организовали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Юга.ру, в Сочи участились жестокие драки. Так, 7 октября конфликт между таксистом Uber и «Газелью» коммунального предприятия закончился потасовкой.

В конце сентября на авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину. В конце августа возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.