На авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину
В Центральном районе Сочи 23 сентября произошла массовая драка на рынке
Инцидент произошел на территории комплекса «Хайвей» на улице Транспортной, где расположены автомастерские и магазины по продаже запчастей. В паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, на котором около пяти мужчин избивают ногами лежащего на земле человека, который кричит от боли.
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Полиция назначила проверку видео с потасовкой.
«По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшедшего, устанавливаются участники конфликта», — сообщили 24 сентября порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Минувшим летом Юга.ру не раз писали о драках, которые случились в Сочи. Например, возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.