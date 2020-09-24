На авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину

Минувшим летом Юга.ру не раз писали о драках, которые случились в Сочи. Например, возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.

Инцидент произошел на территории комплекса «Хайвей» на улице Транспортной, где расположены автомастерские и магазины по продаже запчастей. В паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, на котором около пяти мужчин избивают ногами лежащего на земле человека, который кричит от боли.

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