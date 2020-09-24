На авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 23 сентября произошла массовая драка на рынке

Инцидент произошел на территории комплекса «Хайвей» на улице Транспортной, где расположены автомастерские и магазины по продаже запчастей. В паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, на котором около пяти мужчин избивают ногами лежащего на земле человека, который кричит от боли.

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Полиция назначила проверку видео с потасовкой.

«По данному факту проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшедшего, устанавливаются участники конфликта», — сообщили 24 сентября порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Минувшим летом Юга.ру не раз писали о драках, которые случились в Сочи. Например,  возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.

Драки Полиция Сочи

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