В Сочи водители такси и «Газели» устроили драку

Краснодарский край

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В Сочи утром 7 октября конфликт между таксистом Uber и «Газелью» коммунального предприятия закончился дракой

Конфликт произошел на дублере Курортного проспекта. Потасовку посреди проезжей части сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как водитель «Газели» избивает таксиста. В конце под ударами тот падает на землю.

Потерпевший в полицию не обращался, заявлений по данному факту в правоохранительные органы не поступало, прокомментировали порталу Юга.ру 7 октября в пресс-службе УВД Сочи.

Как писали Юга.ру, на курорте в последнее время все чаще стали фиксироваться драки. Так на авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину. В конце августа возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.

Драки Сочи Такси

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