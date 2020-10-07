В Сочи водители такси и «Газели» устроили драку
В Сочи утром 7 октября конфликт между таксистом Uber и «Газелью» коммунального предприятия закончился дракой
Конфликт произошел на дублере Курортного проспекта. Потасовку посреди проезжей части сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как водитель «Газели» избивает таксиста. В конце под ударами тот падает на землю.
Потерпевший в полицию не обращался, заявлений по данному факту в правоохранительные органы не поступало, прокомментировали порталу Юга.ру 7 октября в пресс-службе УВД Сочи.
Как писали Юга.ру, на курорте в последнее время все чаще стали фиксироваться драки. Так на авторынке в Сочи в массовой драке избили лежащего мужчину. В конце августа возле российско-абхазской границы произошла потасовка между водителями маршруток, а на пляже туристы и охранники подрались из-за собаки.
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