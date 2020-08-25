На пляже в Сочи туристы и охранники подрались из-за собаки
В конце августа в Сочи из-за собаки на пляже произошел конфликт между сотрудниками службы охраны и туристами
Драка между курортниками и охранниками случилась на одном из пляжей в микрорайоне Мамайка. Видео потасовки выложили в соцсети. Как видно на кадрах, причиной конфликта стала собака, которую привели на пляж. Сотрудники охраны не захотели пускать туристов с питомцем на приморскую территорию. На видео засняли, как один из охранников держит туриста, а второй наносит ему удары.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что инцидент произошел 18 августа.
«Видео было выявлено 18 августа. Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщил представитель пресс-службы.
По предварительной информации, участники конфликта претензий к друг другу не имеют.
Ранее Юга.ру рассказывали о другом конфликте, который также произошел в Сочи. В минувши выходные возле российско-абхазской границы подрались водители маршруток.