На пляже в Сочи туристы и охранники подрались из-за собаки

В конце августа в Сочи из-за собаки на пляже произошел конфликт между сотрудниками службы охраны и туристами

Драка между курортниками и охранниками случилась на одном из пляжей в микрорайоне Мамайка. Видео потасовки выложили в соцсети. Как видно на кадрах, причиной конфликта стала собака, которую привели на пляж. Сотрудники охраны не захотели пускать туристов с питомцем на приморскую территорию. На видео засняли, как один из охранников держит туриста, а второй наносит ему удары.

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