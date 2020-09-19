Появились фото и видео ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара

В сети 19 сентября появилось видео с моментом смертельного ДТП, а Юга.ру получили фото с места аварии

Напомним, авария произошла 19 сентября в 15:45 на Проспекте Чекистов возле дома № 8. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате водитель и пассажир скончались на месте, один человек умер в больнице, еще одного госпитализировали с травмами.

Фотограф из Краснодара Станислава Войцеховская после случившегося оказалась рядом с местом ДТП и сделала несколько фотографий, которыми поделилась с редакцией портала Юга.ру.