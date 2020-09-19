Появились фото и видео ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

В сети 19 сентября появилось видео с моментом смертельного ДТП, а Юга.ру получили фото с места аварии

Напомним, авария произошла 19 сентября в 15:45 на Проспекте Чекистов возле дома № 8. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате водитель и пассажир скончались на месте, один человек умер в больнице, еще одного госпитализировали с травмами.

Фотограф из Краснодара Станислава Войцеховская после случившегося оказалась рядом с местом ДТП и сделала несколько фотографий, которыми поделилась с редакцией портала Юга.ру.

Позже в сети также появилось несколько видео с камер наблюдения, установленных недалеко от места аварии. На кадрах видно, как иномарку на большой скорости начало заносить, после чего она врезалась в столб.

ДТП Краснодар смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Появились фото и видео ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В ДТП в Юбилейном микрорайоне Краснодара погибли три человека
В Юбилейном микрорайоне Краснодара произошло смертельное ДТП
Разработчики российского лекарства от коронавируса объяснили его высокую стоимость
В Тбилисском районе Краснодарского края прошли Гречишкинские поминовения
Ремонт на улице Энгельса в Краснодаре продлен до ноября. Движение автомобилей перекрыто

Лента новостей

Фоторепортажи

В Сочи завершился 31-й российский фестиваль «Кинотавр». Фоторепортаж

Ожидание и реальность

Что нам ответил Роспотребнадзор о тестах на коронавирус

Статьи Партнерский

Главный ресурс

Как Абинский ЭлектроМеталлургический завод воспитал поколение кубанских металлургов

Реклама на портале