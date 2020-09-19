Появились фото и видео ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В сети 19 сентября появилось видео с моментом смертельного ДТП, а Юга.ру получили фото с места аварии
Напомним, авария произошла 19 сентября в 15:45 на Проспекте Чекистов возле дома № 8. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. В результате водитель и пассажир скончались на месте, один человек умер в больнице, еще одного госпитализировали с травмами.
Фотограф из Краснодара Станислава Войцеховская после случившегося оказалась рядом с местом ДТП и сделала несколько фотографий, которыми поделилась с редакцией портала Юга.ру.
Позже в сети также появилось несколько видео с камер наблюдения, установленных недалеко от места аварии. На кадрах видно, как иномарку на большой скорости начало заносить, после чего она врезалась в столб.
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