В Сочи коронавирусом заразились семеро полицейских — «Интерфакс»

Краснодарский край

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7 мая стало известно, что в инфекционную больницу Сочи госпитализировали сотрудников полиции

Напомним, к 8 мая в России COVID-19 диагностировали у 187 тыс. 859 пациентов, выздоровели 26 тыс. 608 человек, 1 тыс. 723 — умерли. На Кубани всего заболели 1 тыс. 732 человека, из них 100 детей. Выздоровели 554 пациента, 21 — умер.

Накануне, 7 мая, в пресс-службе отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что COVID-19 обнаружили в том числе у семерых сотрудников полиции Сочи. Их всех госпитализировали в инфекционную больницу города, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре порталу Юга.ру 8 мая также сообщили, что в Сочи COVID-19 подтвердили у 193 человек. 

Как писали Юга.ру, в середине апреля в Сочи фельдшеры скорой заразили коронавирусом своего ребенка и племянницу. 

Коронавирус Полиция Роспотребнадзор Сочи

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