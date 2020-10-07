«Они очень хорошие, сладкие такие». Путин в интервью 4 минуты говорил о своих дочерях и внуках

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, ТАСС выпустил заключительную серию интервью с ним. Портал Юга.ру посмотрел выпуск и записал самое интересное

Напомним, в феврале ТАСС запустил проект «20 вопросов Владимиру Путину». Всего вышло 17 серий. В них президент промментировал громкие дела 2019 года и работу силовиков, опроверг слухи о своих двойниках, пожелал здоровья оппозиции, рассказал, почему не пользуется смартфоном и как придумал создать в Сочи центр «Сириус».

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Из-за начавшейся пандемии коронавируса ТАСС приостановил проект. Заключительная, 18 серия, была опубликована 7 октября, в день рождения Владимира Путина — президенту исполнилось 68 лет.

Выпуск посвящен личной жизни главы государства. В начале интервью Путин посетовал, что «спал последнее время по пять часов», а накануне два дня подряд играл в хоккей и «немножко перестарался». Путин рассказал, что за одну игру теряет по 2 кг, а партнерами по игре обычно выступают сотрудники ФСО (Федеральная служба охраны), «ребята здоровые все, мастера спорта по единоборствам».

Президент признался, что сотрудники ФСО не сопровождали его во время занятий активными видами спорта только один раз — когда он занимался фрирайдом и прыгал с вертолета в горах Сочи.

На вопрос о том, на кого президент России хотел быть похожим в старших классах школы, Путин ответил, что на Рихарда Зорге, немецкого журналиста и дипломата и советского разведчика.

Он также заявил, что надеется, что для его детей он сам является авторитетом. После чего президент начал рассказывать о внуке и о том, что «дочка начала его учить жизни». Когда журналист Андрей Ванденко попытался уточнить, о какой именно дочке идет речь, Путин ответил: «Какая разница?». Все, что глава государства рассказал про своих детей, — это то, что они занимаются наукой.

«Вы не живете моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает. Ну так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: "Почему я должен делать так, как ты?". Она говорит: "Потому что я старше". Он говорит: "Нет, дедушка Вова старше". Так что в известной степени, наверное, для них, во всяком случае — пока что, являюсь таким авторитетом», — рассказал президент.

Он также отметил, что по словам его друзей со школы и университета, с возрастом он не изменился. «И мне бы тоже хотелось особенно не терять вот, знаете, человеческих качеств. Потому что здесь, извините, здесь, на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию […] Но мне кажется, что все-таки мне это удается — сохранить такие человеческие качества», — признался президент.

Президент объяснил, что такая работа, как у него, накладывает ряд ограничений, а на выборах люди голосуют за него как за политика, а не за его семью. Путин сказал, что знает, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи политика. «Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть все по-взрослому», — заявил президент. Он также отказался отвечать на вопрос о количестве внуков.