В Адыгею поступила очередная партия вакцины от гриппа

Адыгея

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Адыгея полностью использовала первую партию вакцины от гриппа. К 7 октября в республике привили более 84 тыс. человек

Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Мариет Хагауджева. По ее словам, накануне поступила еще одна партия вакцины «Совигрипп» для взрослых — более 78,8 тыс. доз. Сделать прививку можно в поликлиниках, обратившись к своему участковому терапевту.

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Напомним, в 2020 году охват вакцинацией населения Адыгеи планируют увеличить на 20% и привить от гриппа около 60% жителей региона. 

Ранее Юга.ру писали, что первую партию отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V», полученную в конце сентября, в Адыгее направили на вакцинацию медработников.

Здравоохранение Медицина

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