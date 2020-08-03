В Адыгее в новом эпидсезоне хотят делить больных гриппом и коронавирусом

Подготовка включает в себя вакцинацию населения, создание запасов лекарств и коек, сообщили в пресс-службе главы региона. Глава республики Мурат Кумпилов поставил перед минздравом Адыгеи задачу заранее продумать маршрутизацию больных с гриппом и COVID-19, чтобы предупредить распространение внутрибольничной пневмонии.

Вице-премьер республики Наталья Широкова сообщила, что основной коечный фонд в новом эпидсезоне создали на базе инфекционного госпиталя, где 100 коек отвели для больных гриппом. Также госпиталь будет действовать как фильтр, где пациенты будут находиться в оборудованных палатах-боксах до подтверждения диагноза.

«При необходимости на базе 14 отделений больниц республики будут развернуты еще 500 коек для больных гриппом. Кроме того, в Адыгее сформирован необходимый запас противовирусных препаратов от гриппа, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты», —уточнила Широкова.

По ее словам, в сентябре планируют начать массовую вакцинацию населения от гриппа. Уже предусмотрены средства на закупку вакцины для 225 тыс. человек или 48,5% населения. Сейчас власти хотят дополнительно купить 55 тыс. доз вакцины, чтобы вакцинировать против гриппа не менее 60% граждан.