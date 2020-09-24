Адыгея получила первую партию вакцины от коронавируса

Адыгея

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Адыгея в конце сентября получила первую партию отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V»

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе этот препарат.

В минздраве республики порталу Юга.ру 24 сентября сообщили, что в регион поступило 42 дозы вакцины от коронавируса.

«В первую очередь вакцина "Спутник V" предназначена для групп риска. Вакцинацию мы начали с медработников. Она будет проводится постепенно, по мере поступления новых партий вакцины от коронавируса», — сообщили в минздраве Адыгеи.

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Также в республике продолжается прививочная кампания от сезонного гриппа. В 2020 году охват вакцинации населения Адыгеи планируют увеличить на 20% и привить от гриппа около 60% жителей региона. Всего закуплено 84 тыс. 71 доза вакцины. К 23 сентября привили 59 тыс. 585 человек, в их числе 16 тыс. 222 — дети, добавили в минздраве республики. 

«В октябре ожидается поступление очередной партии. Прививки можно сделать бесплатно в ЦРБ, поликлиниках по месту жительства, амбулаториях, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, в Майкопе каждую субботу в ДК "Гигант" работает выездная лаборатория, где также с 9:00 до 14:00 можно сделать прививку от гриппа», — рассказали порталу Юга.ру в республиканском минздраве.

По данным оперативного штаба Адыгеи, к 24 сентября зарегистрировано 3 тыс. 897 носителей COVID-19. Из них сейчас на лечении находятся 510 пациентов, в том числе за последние сутки поступило 24 больных. Выздоровело 3 тыс. 356 человек (за сутки +26). Скончался 31 пациент.

Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Медицина

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