Адыгея получила первую партию вакцины от коронавируса

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе этот препарат.

В минздраве республики порталу Юга.ру 24 сентября сообщили, что в регион поступило 42 дозы вакцины от коронавируса.

«В первую очередь вакцина "Спутник V" предназначена для групп риска. Вакцинацию мы начали с медработников. Она будет проводится постепенно, по мере поступления новых партий вакцины от коронавируса», — сообщили в минздраве Адыгеи.