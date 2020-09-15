В Адыгее собираются увеличить число вакцинированных от гриппа

Адыгея

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В 2020 году охват вакцинации населения Адыгеи планируют увеличить на 20% и привить от гриппа около 60% жителей республики

В минздраве Адыгеи 15 сентября порталу Юга.ру сообщили, что прививочная кампания уже началась. Всего закуплено 84 тыс. 71 доза вакцины, из них 21 тыс. 651 доза — детской. Очередная партия вакцины от гриппа поступит в регион на следующей неделе.

Сейчас план выполнен на 22,1%. К 15 сентября в республике привили 21 тыс.177 человек, в их числе — 14 тыс. 112 взрослых и 7 тыс. 65 детей.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в первоочередном порядке нужно проводить вакцинирование групп риска: врачей и учителей — не менее 90% персонала. 

«Уже почти полгода врачи работают в очень напряженном режиме, нельзя допустить увеличения нагрузки на медперсонал и мощности учреждений здравоохранения. Иммунизация населения — наша важнейшая задача, которая позволит избежать наложения сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ», — заключил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

Вакцинация Здравоохранение Медицина Школа

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