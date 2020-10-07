На Восточном обходе Краснодара после ремонта открыли движение по всем полосам

Краснодарский край

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Власти Краснодара 7 октября отчитались о восстановлении движения на Восточном обходе, который с конца сентября стоял в пробках

Напомним, ремонт трассы М4 «Дон» на Восточном обходе стартовал 29 сентября. Работы разделили на два этапа: до 4 октября на крайней правой полосе меняли гидроизоляцию и покрытие, в это время машины пускали по левой полосе, с 6 по 11 октября ремонт должен проходить на левой полосе, а правую планировалось открыть для транспорта.

Из-за ремонта на участке ежедневно начали скапливаться многокилометровые пробки. Администрация Краснодара утверждала, что с 1 октября число задействованных на ремонте человек увеличилось до 11. Однако очевидцы сообщали в соцсетях, что ремонтников гораздо меньше или нет вообще.

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5 октября в «Автодоре» рассказали, что ремонт на правой половине трассы закончился на день раньше, а рабочие сразу начали чинить левую сторону. В компании также сообщили, что работы планируют закончить не 11 октября, как было заявлено ранее, а 7-го.

Утром 7 октября в телеграм-канале мэрии Краснодара сообщили, что движение транспорта по Восточному обходу восстановлено. Накануне  специалисты отремонтировали гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на пересечении Восточного обхода и улицы Уральской и нанесли разметку. Чтобы ускорить темп работ, на участке днем работали 11 дорожников, а по ночам — 6.

Тем не менее, с 13 по 16 октября с 22:00 до 6:00 движение по одной из полос будет снова ограничено. В это время там проведут работы по усилению деформационных швов, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

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Отметим, что согласно сервису «Яндекс.Пробки», затор на Восточном обходе на участке от 1332-го км трассы М4 «Дон» до Уральской был зафиксирован в 6:20. Движение было затруднено в течение 30 минут. К 10:00 на Восточном обходе заторов уже на наблюдалось: сервис показал 0 баллов, это на 4 балла ниже обычного.

Онлайн-карту пробок на дорогах Краснодара можно посмотреть здесь. Материал о том, чем занять себя в дорожном заторе, читайте тут.

Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог Транспорт

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