«ЮгСтройИмпериал» закупил 7 машин скорой помощи по просьбе мэра Краснодара
6 октября «ЮгСтройИмпериал» сообщил о покупке 7 машин скорой помощи для жителей Кубани по просьбе мэра Краснодара Евгения Первышова
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за обострения сезонных заболеваний и пандемии выросла нагрузка на машины скорой помощи. В связи с этим 5 октября мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к предпринимателям с просьбой о приобретении машин скорой помощи.
На просьбу мэра откликнулся бенефициар компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов. Строительная компания приняла инициативу и уже заказала семь современных машин скорой помощи «Газель NEXT» на сумму более 14 млн рублей. Как только машины прибудут с завода-изготовителя, их передадут в регионы присутствия «ЮгСтройИмпериал»: три машины отправят в Краснодар и по одной в Новороссийск, Туапсинский, Динской и Северский районы.
«Реанимации полные, морг полный»:
«Мы знаем, сколько город и край делают для здравоохранения. Бизнес тоже не должен оставаться в стороне. Если такая возможность есть. Надеюсь, кому-то это спасет жизнь», — сказал председатель совета директоров «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.
Как сообщали Юга.ру, 15 апреля фонд «Вольное Дело» передал инфекционному госпиталю на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. 30 апреля Детская краевая инфекционная больница получила два аппарата искусственной вентиляции легких от строительной компании DOGMA.
Все материалы по теме:
Читайте также
Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством
История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями