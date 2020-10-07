«ЮгСтройИмпериал» закупил 7 машин скорой помощи по просьбе мэра Краснодара

Партнерский Краснодарский край

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6 октября «ЮгСтройИмпериал» сообщил о покупке 7 машин скорой помощи для жителей Кубани по просьбе мэра Краснодара Евгения Первышова

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за обострения сезонных заболеваний и пандемии выросла нагрузка на машины скорой помощи. В связи с этим 5 октября мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к предпринимателям с просьбой о приобретении машин скорой помощи.

На просьбу мэра откликнулся бенефициар компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов. Строительная компания приняла инициативу и уже заказала семь современных машин скорой помощи «Газель NEXT» на сумму более 14 млн рублей. Как только машины прибудут с завода-изготовителя, их передадут в регионы присутствия «ЮгСтройИмпериал»: три машины отправят в Краснодар и по одной в Новороссийск, Туапсинский, Динской и Северский районы.

«Реанимации полные, морг полный»:

«Мы знаем, сколько город и край делают для здравоохранения. Бизнес тоже не должен оставаться в стороне. Если такая возможность есть. Надеюсь, кому-то это спасет жизнь», — сказал председатель совета директоров «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.

Как сообщали Юга.ру, 15 апреля фонд «Вольное Дело» передал инфекционному госпиталю на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких. 30 апреля Детская краевая инфекционная больница получила два аппарата искусственной вентиляции легких от строительной компании DOGMA.

Благотворительность Динской район Евгений Первышов Здравоохранение Коронавирус Медицина Новороссийск Северский район Строительство Туапсинский район

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