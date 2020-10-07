Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за обострения сезонных заболеваний и пандемии выросла нагрузка на машины скорой помощи. В связи с этим 5 октября мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к предпринимателям с просьбой о приобретении машин скорой помощи.

На просьбу мэра откликнулся бенефициар компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов. Строительная компания приняла инициативу и уже заказала семь современных машин скорой помощи «Газель NEXT» на сумму более 14 млн рублей. Как только машины прибудут с завода-изготовителя, их передадут в регионы присутствия «ЮгСтройИмпериал»: три машины отправят в Краснодар и по одной в Новороссийск, Туапсинский, Динской и Северский районы.