В Адыгее почти 1,2 тыс. школьников перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
В оперштабе Адыгеи 6 октября сообщили порталу Юга.ру о росте числа школьников, переведенных на дистанционное обучение
Напомним, 14 сентября количество детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, достигло 1 тыс. 86 человек. 22 сентября на карантин отправили 51 класс в 28 школах республики, на дистанционное обучение перевели 1 тыс. 90 школьников. К 28 сентября число школьников, занимающихся дистанционно, снизилось более чем на 200 человек — до 866.
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За неделю, с 28 сентября по 6 октября, в 21 классе завершился карантин и на очное обучение вышли 633 школьника. Однако с учетом новых случаев коронавируса в школах число занимающихся дистанционно школьников за неделю увеличилось на 326 человек и достигло 1 тыс. 192. Всего сейчас на карантине по коронавирусу находится 48 классов из 31 школы.
«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции в образовательных организациях зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — сообщили порталу Юга.ру 6 октября в министерстве образования и науки Адыгеи.
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