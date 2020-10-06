«Ростелеком» поддержал всероссийскую премию уличных культур «Кардо»
«Ростелеком» в третий раз выступил цифровым партнером федеральной конкурс-премии за развитие уличной культуры и спорта «Кардо»
Очный финал премии состоялся в Железноводске 1-4 октября. Для общения, серфинга в интернете и использования участниками онлайн-сервисов «Ростелеком» развернул оптическую инфраструктуру протяженностью 5 км и установил 80 точек доступа Wi-Fi. Пропускная способность сети составила 1 Гб/с.
«Для нас поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта среди молодежи, на раскрытие потенциала молодых творческих людей — неотъемлемая часть социальной политики компании. Наши отношения с “Кардо“ успешно складываются с самого начала ее проведения в регионе. В 2018-м ребята презентовали свою идею на форуме “Машук“ и получили грант. Сегодня премия “Кардо“ выросла в самостоятельный проект и стала востребована молодежью даже на федеральном уровне», —сказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.
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Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром «Offbeats» и Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Российского союза молодежи, правительства Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска. В очном финале участвовали более 200 человек из 85 регионов РФ и 34 стран мира. Десяти победителям организаторы вручили дипломы, фирменные статуэтки и подарки от «Ростелекома».
«В этом году премия стала всероссийской и претерпела множество изменений. Расширились география участия, место и масштаб площадки, программа мероприятия. При организации очного финала “Ростелеком“ учел все наши пожелания. На территории мероприятия был стабильный Wi-Fi, которым активно пользовались участники, жюри, наша пресс-служба. Его скорости хватило и для онлайн-трансляций», — рассказал директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо» Валентин Роботенко.
Впервые в рамках премии состоялся образовательный форум современной культуры и спорта «Улицы России». Лучшие молодые предприниматели, спортсмены, общественники, творческие лидеры страны делились своим опытом и достижениями. За десять часов онлайн-трансляции выступления спикеров посмотрели более 38 тыс. человек со всего мира.
Воркаут, дизайн и отсутствие парковок:
«Сегодня без цифровых технологий невозможно представить развитие бизнеса. С помощью соцсетей мы делаем рекламу, проводим онлайн-тренировки. Благодаря тому, что здесь был интернет, мы оперативно делились новостями со своими подписчиками», — сообщил основатель школы брейк-данса в Костроме и спикер форума современной культуры и спорта «Улицы России» Илья Херувимов.
Наибольшую аудиторию собрал третий день соревнований. Спортсмены соревновались в паркуре, воркауте, трикинге и других уличных видах спорта. Танцоры соревновались в брейк-дансе и хип-хопе. На участке Каскадной лестницы Железноводска мастерство демонстрировали граффитисты.
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Оживленно было и на развлекательной площадке «Ростелекома». Представители компании рассказали жителям и гостям города о цифровых возможностях платформы Wink. Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, новинки кино и популярные сериалы интерактивного ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV и домашнем компьютере. Платформа позволяет зрителям управлять трансляцией: пропускать рекламу, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может подключить к одной учетной записи до пяти устройств, при необходимости настроив для детей возрастные ограничения.
Все желающие поучаствовали в конкурсах от «Ростелекома», смогли получить подарки и сделать фото с помощью технологии буллет-тайм. В течение дня площадку компании посетили около тысячи человек.
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