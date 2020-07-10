Команда из Дагестана победила в онлайн-турнире по игре World of Tanks от «Ростелекома»

В виртуальном бою сразились киберспортсмены из Астрахани, Дагестана, ХМАО-Югры и Ямала. В состав команд вошли по три игрока из числа победителей и призеров предыдущих турниров «Ростелекома», таких как «Южная битва», «Битва за Кавказ» и «Битва Севера». Прямой репортаж с турнира на своих онлайн-каналах вели блогеры Алексей «Near_You» Кучкин, Владислав «__NIDIN__» Федоров, Владислав «NesKwi» Канаев и Иван «BEOWULF422» Яворский. Комментатором турнира выступил стример Дмитрий «EL COMENTANTE». В общей сложности бои посмотрели свыше 50 тыс. человек.

Со стороны Юга сражались команды «Ultra» из Дагестана и «Mercy» из Астрахани, им противостояли северяне из «Дистрикт13» Ямало-Ненецкого автономного округа и «Будь Любезен» Ханты-Мансийского автономного округа.

«Для нас участие в подобных соревнованиях — возможность проявить лучшие качества и способности. Мы рады, что наш боевой настрой привел нас к победе и благодарны “Ростелекому” за такой необычный турнир, который компания подарила всем поклонникам игры World of Tanks», — рассказал капитан дагестанской команды «ULTRA» Амир Магомедов.