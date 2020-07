Команда из Дагестана победила в онлайн-турнире по игре World of Tanks от «Ростелекома»

Южные и северные регионы России сразились в онлайн-турнире «Ростелекома» по World of Tanks

«Для нас участие в подобных соревнованиях — возможность проявить лучшие качества и способности. Мы рады, что наш боевой настрой привел нас к победе и благодарны “Ростелекому” за такой необычный турнир, который компания подарила всем поклонникам игры World of Tanks», — рассказал капитан дагестанской команды «ULTRA» Амир Магомедов.

Первый раунд команды из Дагестана и Астрахани завершили вничью со счетом 5:5. Однако позже «Ultra» со счетом 4:1 разгромила «Дистрикт13», а потом вырвала победу у «Будь Любезен» с результатом 3:2. В результате с большим отрывом первое место заняли представители Дагестана, второе место игроки из Астрахани, а бронзу с равным количеством очков разделили команды ХМАО-Югры и Ямала. Победители получили призы и игровое «золото» от Wargaming.

«Такие мероприятия расширяют границы и благодаря цифровой связи объединяют увлеченных людей даже с крайних регионов нашей большой страны. Сегодня, когда мир вынужден переводить активности в онлайн, наш турнир становится не просто игрой, а демонстрацией возможностей организации качественного досуга для большого количества участников при наличии стабильного высокоскоростного интернета. Уверен, что наша инициатива будет развиваться и вовлекать еще большее количество игроков и зрителей», — отметил директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

Напомним, «Ростелеком» создал тарифный план «Игровой» на базе высокоскоростного доступа в интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единых для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Получить дополнительную информацию о тарифе, а также оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте.