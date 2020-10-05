На Кубани завели дело на двух парней, которые устроили конфликт с полицейскими. Одному из них стреляли в ногу

Краснодарский край

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5 октября в следственном комитете рассказали новые подробности потасовки между полицейскими и молодыми людьми, которая произошла в прошлую пятницу в Щербиновском районе

Напомним, 2 октября в одном из кафе станицы Старощербиновской произошел конфликт. Местный житель сообщил о происходящем в полицию и уточнил, что в потасовке пострадала его дочь.

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Прибывшие на место полицейские увидели двух агрессивно настроенных молодых людей и попросили прекратить противоправные действия. Один из парней попытался отнять оружие у сотрудника МВД и высказывал угрозы в его адрес. Полицейский сделал предупредительные выстрелы, однако нарушитель порядка не отреагировал, после чего он получил выстрел в ногу.

5 октября стало известно, что на двух парней 20 лет и 21 года завели уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении полицейского). Также в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали новые подробности происшествия.

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По данным ведомства, полицейские подъехали к бару для выяснения обстоятельств случившегося. К ним подошел 20-летний парень и, угрожая применить насилие, схватил одного из сотрудников МВД за одежду и попытался забрать его оружие. Полицейский потребовал отойти от него, но парень продолжал угрожать и залез на служебную машину. Сотрудник МВД сделал два предупредительных выстрела в воздух. В этот момент из заведения вышел 21-летний знакомый нарушителя и тоже стал высказывать угрозы и пытаться отнять оружие. Парень не реагировал на требование не подходить к полицейскому, тогда последний выстрелил в него.

Видео с инцидентом распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что один из местных жителей быстрым шагом надвигается на полицейского и не реагирует на его слова и стрельбу в пол.

Расследование уголовного дела продолжается. Изучается вопрос, правомерно ли полицейский использовал оружие.

Насилие Полиция Стрельба Щербиновский район

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